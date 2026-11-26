Un volo di linea carico di passeggeri, decollato dalla Scozia e diretto a Roma, si è ritrovato improvvisamente a volare “alla cieca”, privato del suo sistema di navigazione principale mentre sorvolava lo spazio aereo europeo. Non un guasto tecnico isolato, ma una massiccia azione di guerra ibrida attribuita da diversi esperti a una nave da guerra della Federazione Russa. La stessa nave che oggi, dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra, sta navigando lentamente a ridosso delle coste italiane, proprio nel Canale di Sicilia.

Le nuove indagini e i dati tracciati dall’intelligence aeronautica svelano che il blackout dei sistemi Gps avvenuto lo scorso 9 novembre nei cieli del Mare del Nord ha avuto proporzioni ben più inquietanti di quanto ipotizzato. I velivoli civili finiti nella rete del “jamming” russo (il disturbo intenzionale delle frequenze satellitari) sono stati circa 140.

Tra questi, ed è il dettaglio che tocca da vicino la Capitale, figura il volo della Ryanair in rotta da Edimburgo a Roma-Fiumicino.

Diciannove minuti di buio sui cieli europei

L’attacco invisibile è iniziato precisamente alle 18:08 ed è durato diciannove minuti. In quel lasso di tempo, i piloti del volo diretto a Roma e di altre decine di aerei passeggeri si sono visti disattivare improvvisamente i sistemi di bordo che indicano la posizione geopolitica e l’altitudine tramite satellite.

«Il Gps destro e sinistro non funzionano», era stato l’audio registrato nella cabina di un Boeing Klm nello stesso istante, mentre tentava l’approccio all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, dove almeno sette velivoli hanno dovuto effettuare procedure di atterraggio d’emergenza guidati via radio, passo dopo passo, dai controllori di terra. Nel caso del volo Ryanair per Roma, i piloti hanno dovuto affidarsi istantaneamente ai sistemi di navigazione inerziali analogici di riserva.

Sebbene i passeggeri a bordo non si siano accorti di nulla, gli esperti di sicurezza globale avvertono che si è andati vicini a un punto di non ritorno. Eric Schouten, ex ufficiale dell’intelligence olandese e capo della società di sicurezza aerea Dyami, ha lanciato l’allarme: «Se questo blackout Gps fosse coinciso con un secondo problema tecnico di terra, ci saremmo trovati di fronte a uno scenario apocalittico nei cieli d’Europa».

La nave russa nel Mediterraneo

Chi ha premuto il bottone per oscurare i cieli europei e il volo per Fiumicino? Tutti i tracciamenti satellitari della Nato puntano su un’unica imbarcazione: la Admiral Golovko, una modernissima fregata russa di 135 metri entrata in servizio a dicembre 2023, armata con missili ipersonici Zircon e dotata di sofisticati apparati di disturbo elettronico.

La nave da guerra di Mosca stava scortando nel Mare del Nord tre mercantili della flotta ombra russa: la Lady R, la Lady D e la Maia-1 (tutti e tre sanzionati dall’Occidente per il contrabbando clandestino di armi destinate al Cremlino). L’ipotesi degli analisti militari è che i russi abbiano attivato i potenti trasmettitori di bordo per schermare elettronicamente il convoglio militare dai radar della Nato. Ma quel convoglio, ora, è arrivato a ridosso dei nostri mari. Dopo aver superato Gibilterra il 17 novembre, la flotta russa è transitata a sud della Sardegna ed è entrata ufficialmente nel Canale di Sicilia.

Tensione nel Canale di Sicilia

Da cinque giorni, le navi russe procedono nel Canale di Sicilia, a nord-ovest di Biserta (in Tunisia), a velocità incredibilmente ridotta. Gli analisti marittimi la descrivono come un’andatura «al passo di una processione». Dal 12 novembre, inoltre, il convoglio navale ha completamente spento i segnali Ais di identificazione automatica: le navi si muovono come “fantasma”, rilevabili solo grazie ai radar dei satelliti europei Sentinel-1 e al monitoraggio costante della Marina Militare italiana.

A poche centinaia di miglia di distanza, davanti alle coste della Libia, l’Ucraina ha sferrato un durissimo attacco rivendicato dal presidente Volodymyr Zelensky contro altre navi militari russe di stanza a Bengasi. Secondo gli osservatori militari, il forte rallentamento del convoglio della Golovko nel Canale di Sicilia potrebbe dipendere proprio dal timore di subire un’imboscata simile da parte dei droni navali di Kiev, sebbene le navi avessero già iniziato a rallentare prima dei raid.

A vigilare sul convoglio che ha oscurato i cieli d’Europa è decollato anche un elicottero SH-90A della Marina Militare italiana, rientrato in Sicilia dopo aver seguito da vicino i movimenti delle unità di Mosca. La guerra invisibile iniziata sui cieli del Mare del Nord si è ufficialmente spostata davanti alle nostre coste, confermando che il Mediterraneo centrale è diventato la nuova e caldissima frontiera dello scontro globale.

© Riproduzione riservata