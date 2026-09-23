Impenna durante gara con lo scooter e investe un 17enne

I due ragazzi sono stati portati uno all’ospedale di Milazzo e il più giovane al Policlinico di Messina, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno scoperto che l’incidente si era verificato durante una gara non autorizzata alla quale stavano partecipando diversi scooter, tra cui quello guidato dal 19enne che, a forte velocità, ha effettuato un’impennata e investito il 17enne.

Decisive per le indagini l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle diffuse sui social network. E’ anche emerso che il 19enne ha cercato di inquinare la scena spostando lo scooter dopo l’incidente. Disposta la perquisizione in casa per altre 4 persone, la cui posizione nella vicenda è al vaglio.