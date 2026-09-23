Impenna durante gara con lo scooter e investe un 17enne

Un 19enne finisce ai domiciliari.
di Redazione
Messina – Un 19enne è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Terme Vigliatore, nel Messinese, per aver organizzato una gara con gli scooter, alla quale ha pure partecipato, pur essendo senza patente.
I carabinieri sono risaliti al giovane dopo le indagini avviate per un incidente che si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 settembre scorsi, quando lo scooter condotto dal 19enne ha investito un 17enne sul lungomare Marchesana.
I due ragazzi sono stati portati uno all’ospedale di Milazzo e il più giovane al Policlinico di Messina, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno scoperto che l’incidente si era verificato durante una gara non autorizzata alla quale stavano partecipando diversi scooter, tra cui quello guidato dal 19enne che, a forte velocità, ha effettuato un’impennata e investito il 17enne.
Decisive per le indagini l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle diffuse sui social network. E’ anche emerso che il 19enne ha cercato di inquinare la scena spostando lo scooter dopo l’incidente. Disposta la perquisizione in casa per altre 4 persone, la cui posizione nella vicenda è al vaglio.
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