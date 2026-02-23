Impresa straordinaria a Messina per l’Iblea Basket Scicli

Scicli – Nella sfida del 21 febbraio a Messina, l’A.S.D. San Matteo Basket cade in casa contro l’Iblea Basket Scicli con il punteggio di 46-47 al termine di una partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso.

San Matteo, prima in classifica, era ancora imbattuta tra le mura amiche: questa è infatti la prima sconfitta casalinga della stagione. Un dato che rende ancora più prestigiosa l’impresa dell’Iblea, unica squadra capace di battere la capolista sia in casa che fuori.

Il match è stato equilibrato fin dalla palla a due: 14-7 nel primo quarto per le padrone di casa, poi il ritorno delle sciclitane, che hanno risposto colpo su colpo in ogni parziale, restando sempre a contatto fino al finale punto a punto, deciso con freddezza e grande lucidità.

Con questa vittoria pesantissima, l’Iblea può consolidare il secondo posto nel girone Sicilia orientale, lanciando un segnale forte al campionato.

Prossimo appuntamento ancora fuori casa, a Siracusa lunedì 2 marzo.

Tabellini

Causarano 18

Drago 10

De Luca 8

Cappellone 6

Carnemolla 4

Fidone 1

