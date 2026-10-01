In 40 contro due egiziani per un raid punitivo: 15 misure cautelari. La colpa? Uno dei due egiziani frequentava la ex fidanzata di un acese

Acireale – La polizia di Acireale ha eseguito 15 misure cautelari per il violento raid punitivo, al quale hanno partecipato almeno quaranta ragazzi, messo in atto contro due giovanissimi egiziani per punire la frequentazione di uno dei due con l’ex fidanzata di uno degli aggressori. Per 14 giovani è scattato l’obbligo di firma, divieto di dimora invece nei confronti di un pregiudicato acese.

L’intervento degli agenti il 19 giugno 2025 in piazza Duomo ad Acireale, è scaturito dopo diverse segnalazioni di una rissa, poi risultata una vera e propria spedizione. I giovani sono stati identificati grazie all’acquisizione di filmati registrati da telecamere pubbliche e private e di video caricati sui social.

Nelle immagini si vede il gruppo in azione con mazze, tubi in metallo e chiavi inglesi, in una sorta di caccia all’uomo con i due egiziani in fuga nel centro del paese. Molti dei ragazzi avevano il volto coperto. Sono coinvolti anche due minorenni per i quali si procederà diversamente.

© Riproduzione riservata