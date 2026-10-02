In 40 contro due per un raid punitivo: 15 misure cautelari. Tutto è nato per la gelosia verso una ragazzina

L’intervento degli agenti il 19 giugno 2025 in piazza Duomo ad Acireale, è scaturito dopo diverse segnalazioni di una rissa, poi risultata una vera e propria spedizione. I giovani sono stati identificati grazie all’acquisizione di filmati registrati da telecamere pubbliche e private e di video caricati sui social.

Nelle immagini si vede il gruppo in azione con mazze, tubi in metallo e chiavi inglesi, in una sorta di caccia all’uomo con i due egiziani in fuga nel centro del paese. Molti dei ragazzi avevano il volto coperto. Sono coinvolti anche due minorenni per i quali si procederà diversamente.