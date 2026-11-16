In attesa del concerto di Elisa si accascia e muore

Bologna – Tragedia all’Estragon di Bologna, sabato 14 novembre, dove era in programma un concerto di Elisa riservato al fan club, con circa mille persone presenti. Poco prima dell’esibizione una donna di 35 anni, in prima fila, si è sentita male ed è stata portata fuori in barella dai soccorritori.

Pochi minuti dopo la cantante è salita sul palco, in lacrime, per dare la notizia: la fan era stata colpita da arresto cardiaco ed era morta durante il trasporto in ospedale.

“Mi dispiace tanto. – ha detto l’artista sul palco commossa – Purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto, come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco. Sappiamo che era andata via da qui in condizioni veramente gravi, ha avuto un arresto cardiaco qui in sala ed è deceduta all’ospedale. Quindi non ci sono parole, soltanto noi eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte, ma in una maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso”.

Si accoda anche Lele Roveri, organizzatore del locale, che con un post sui social ha spiegato: “Sono dovuto salire sul palco per dare la notizia è stato un momento terribile. Insieme a Elisa abbiamo comunicato che la serata che non era ancora iniziata finiva lì, per tutti noi. In momenti come questo, tutto ciò che normalmente riempie le nostre giornate, i problemi, le preoccupazioni, le soddisfazioni, perde improvvisamente importanza. Rimane soltanto un dolore profondo e il pensiero di una vita spezzata troppo presto. A lei, alla sua famiglia e a tutte le persone che le volevano bene va il mio pensiero, il mio affetto e il mio abbraccio più sincero. Stasera la musica si è fermata. E il silenzio che rimane qui fuori all’Estragon, Parco Nord, è assordante”.

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