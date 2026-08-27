In quattro dentro il Suv che va a fuoco sulla Ragusa-Modica. Tra i passeggeri una donna in gravidanza. Il racconto dell’incubo

Ragusa – Dentro il grande Suv bianco viaggiavano in quattro persone oggi pomeriggio, tutti occupanti lo stesso nucleo familiare. Fra di loro una donna in attesa.

L’auto, regolarmente tagliandata e in ordine, procedeva regolarmente in direzione Modica quando ha iniziato a espellere dalla marmitta una sospetta quantità di fumi di scarico.

L’uomo alla guida, insospettito, ha rallentato la marcia dell’auto per capire cosa stesse accadendo quando i fumi hanno iniziato a uscire anche dalla parte laterale del Suv.

A questo punto i quattro occupanti hanno deciso di scendere dall’auto per capire da dove venisse il fumo che emanava dal fondoscocca della vettura.

“Ha iniziato a entrare fumo anche dentro l’abitacolo dell’auto e questo punto ci siamo spaventati, capendo la gravità di quanto stava accadendo -racconta uno degli occupanti-. Poco distante dal luogo in cui avevamo parcheggiato la macchina in maniera subitanea c’erano alcuni operai che lavoravano a un cantiere ed erano provvisti di due estintori. Neanche il tempo di intervenire e una vampata ha avvolto l’auto distruggendola in due minuti”.

Tra le ipotesi che i vigili del fuoco hanno avanzato al proprietario vi è un guasto elettrico o un problema alla turbina o al Fap, il Filtro antiparticolato.

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