Cronaca
|
27/08/2026 23:33

In quattro dentro il Suv che va a fuoco sulla Ragusa-Modica. Tra i passeggeri una donna in gravidanza. Il racconto dell’incubo

Fra gli occupanti una donna incinta.

di Redazione

Meteo: Ragusa 27°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Dentro il grande Suv bianco viaggiavano in quattro persone oggi pomeriggio, tutti occupanti lo stesso nucleo familiare. Fra di loro una donna in attesa.

L’auto, regolarmente tagliandata e in ordine, procedeva regolarmente in direzione Modica quando ha iniziato a espellere dalla marmitta una sospetta quantità di fumi di scarico.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

L’uomo alla guida, insospettito, ha rallentato la marcia dell’auto per capire cosa stesse accadendo quando i fumi hanno iniziato a uscire anche dalla parte laterale del Suv.

A questo punto i quattro occupanti hanno deciso di scendere dall’auto per capire da dove venisse il fumo che emanava dal fondoscocca della vettura.

“Ha iniziato a entrare fumo anche dentro l’abitacolo dell’auto e questo punto ci siamo spaventati, capendo la gravità di quanto stava accadendo -racconta uno degli occupanti-. Poco distante dal luogo in cui avevamo parcheggiato la macchina in maniera subitanea c’erano alcuni operai che lavoravano a un cantiere ed erano provvisti di due estintori. Neanche il tempo di intervenire e una vampata ha avvolto l’auto distruggendola in due minuti”.

Tra le ipotesi che i vigili del fuoco hanno avanzato al proprietario vi è un guasto elettrico o un problema alla turbina o al Fap, il Filtro antiparticolato.

 

© Riproduzione riservata

Consigliati