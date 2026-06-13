In fiamme l’area limitrofa alla diga di Santa Rosalia

Ragusa – Un vasto incendio sta interessando in queste ore l’area attorno alla diga Santa Rosalia, in territorio di Ragusa. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente rendendo necessario un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco, della Forestale e della Protezione Civile, impegnate nel contenimento del fronte di fuoco. Data la complessità dello scenario, è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair, già in avvicinamento per effettuare i primi lanci d’acqua sulla zona più critica.

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