Aveva trasformato la 500 in un pulmino. In macchina 14 bambini, multata all’uscita della scuola

Palermo – Trasportava 14 bambini in una 500, come fosse uno scuolabus. Una donna di 40 anni è stata multata a Palermo dalla polizia che ha beccato la macchina non lontano da un istituto: gli agenti hanno notato un eccesso di persone a bordo e hanno fermato l’autista, scoprendo che stava accompagnando i piccoli passeggeri a casa, con la benedizione dei rispettivi genitori.

Trecici bambini erano di età compresa tra i 7 e i 10 anni, con loro c’era anche un 14enne. Messi uno sull’altro, stipati come gli zaini che riempivano il cofano. Una scena che ricordava un tentativo di entrare nel Guinness dei primati. L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni.

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