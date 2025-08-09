In ricordo di Bruno Occhipinti

Scicli – Ci sono persone la cui assenza si fa sentire in modo profondo e Bruno è una di queste. Il suo ricordo risplende di un’eredità che ha toccato intere generazioni di sciclitani. È stato un faro di conoscenza e guida, non solo per i suoi studenti, ma per chiunque avesse la fortuna di incrociarlo.

Con impegno incrollabile, ha plasmato il futuro di innumerevoli giovani, non limitandosi a trasmettere nozioni, ma infondendo valori di onestà, integrità e passione. Il suo lavoro, negli anni, ha avuto un impatto che va oltre le aule, estendendosi ai campi da gioco e ai dibattiti della politica locale.

Il suo spirito, attivo e instancabile, è stato un motore di cambiamento per la comunità di Scicli. Ha lasciato un segno indelebile nello sport locale, promuovendo il senso di squadra e la lealtà. Nel campo sociale, ha lottato con fervore per i diritti e la dignità dei più deboli. E in politica, ha contribuito con correttezza alla crescita della sua città fornendo la sua visione e la sua dedizione per la pubblica res.

Scicli piange oggi la perdita di un figlio devoto e di un amico sincero, ma onora anche un’eredità che continuerà a vivere. Il suo ricordo serva a impegnarsi sempre di più per il bene collettivo e ad essere una forza positiva nella visione del mondo. Al nostro amato zio Bruno, con gratitudine, la speranza di un tempo migliore…

I nipoti Monica e Paola con Carlo e Armando

