In scooter travolto da una macchina: Danilo Rando non ce l’ha fatta

Messina – È stata decretata la morte cerebrale all’ospedale Papardo di Messina di Danilo Rando, 20 anni, coinvolto ieri in un incidente stradale. Il giovane abitava nel borgo marinaro di Torre Faro e aveva frequentato l’istituto Verona Trento. Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Il ragazzo aveva dato il consenso per donare gli organi e i familiari li hanno donati.

L’incidente si è verificato ieri intorno alle 3 del mattino lungo la via Consolare Pompea, all’altezza di S. Agata. Fatale lo scontro che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava Danilo e un’utilitaria guidata da uno studente coetaneo. Quest’ultimo, che non era solo a bordo dell’auto, non si è fermato a prestare aiuto. In seguito, insieme al suo avvocato, si è presentato alla polizia municipale. L’auto è stata posta sotto sequestro.

