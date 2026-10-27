Cronaca
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27/10/2026 13:51

In sella sulla moto col padre, muore a 15 anni in seguito allo scontro con un’auto

Il ragazzino era un apprezzato sportivo.

di Redazione

Siracusa – Un ragazzo di appena 15 anni, Simon. P., ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona della Pizzuta a Siracusa.
Il quindicenne era in sella a una moto insieme al padre quando  è avvenuto lo scontro con un’auto, Una Renault Twingo ultima serie.
Entrambi i mezzi percorrevano via Luigi Monti in direzione viale Epipoli quando sono entrati in collisione.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale e i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

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Il giovane era un apprezzato sportivo, campione di arrampicata e studente della terza classe dell’istituto superiore Einaudi.

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