In sella sulla moto col padre, muore a 15 anni in seguito allo scontro con un’auto

Siracusa – Un ragazzo di appena 15 anni, Simon. P., ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona della Pizzuta a Siracusa.

Il quindicenne era in sella a una moto insieme al padre quando è avvenuto lo scontro con un’auto, Una Renault Twingo ultima serie.

Entrambi i mezzi percorrevano via Luigi Monti in direzione viale Epipoli quando sono entrati in collisione.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale e i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Il giovane era un apprezzato sportivo, campione di arrampicata e studente della terza classe dell’istituto superiore Einaudi.

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