In Sicilia tornano venti forti e mareggiate

Perturbazione sul Mediterraneo: allerta della protezione civile
di Redazione
Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso l’Italia, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà da stasera il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro. Venti in aumento al Sud, specialmente su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia.
Un’allerta meteo della protezione civile prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte e qualche pioggia.
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