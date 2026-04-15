In Sicilia un mercoledì di temporali e grandinate

I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e attività elettrica.

Una circolazione depressionaria, attualmente situata sulla Tunisia, già dal pomeriggio di ieri, e nel corso della giornata di domani, favorirà l’innesco di intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni, la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche con precipitazioni sparse e temporali sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale.

I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e attività elettrica. Per la giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, è stata valutata allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

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