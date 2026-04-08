In tre furgoni 400 chili tra tonno, saraghi e pesce spada non tracciati

Messina – La guardia di finanza di Messina durante controlli sul commercio di prodotti ittici ha trovato in tre furgoni circa 400 chili tra tonno, pesce spada, boga e saraghi, privi della necessaria documentazione sulla tracciabilità. L’intero carico è stato sequestrato: la parte valutata idonea al consumo è stata devoluta in beneficenza a diversi enti caritatevoli, la rimanente è stata inviata per lo smaltimento. Sono scattate multe per 4.500 euro.

© Riproduzione riservata