Inaugurata a Sarajevo la mostra sui più grandi allievi dell’Università: c’è Nisveta

Sarajevo – “D.i.a.spona: Sarajevo School of Architecture in the World” è il titolo della mostra inaugurata l’8 ottobre dalla Fondazione DIASPONA in partnership con la Facoltà di Architettura dell’Università di Sarajevo.

La mostra, visitabile fino al 25 novembre, espone i lavori e i progetti di 87 architetti (uomini e donne) sparsi in tutto il mondo, ex studenti della Facoltà di Architettura di Sarajevo.

Fra questi Nisveta Kurtagic Granulo. Laureata con il massimo dei voti all’Università di Sarajevo nel 1985, Nisveta vinse il primo premio per il progetto di tesi sull’Ospedale Centrale della città, lavorando poi nella celebre azienda Energoinvest e conseguendo un dottorato post-lauream nel 2002.

A causa della guerra nei Balcani Nisveta si trasferì in Italia, stabilendosi a Modica, dove ha vissuto e lavorato per molti anni come stimata professionista nel suo studio di architettura e come artista grafica, prima della sua prematura scomparsa a Roma nel 2012.

La sua inclusione nella mostra “DIASPONA – Coming Home” celebra proprio questo: la capacità dei talenti di Sarajevo di lasciare un’impronta professionale e culturale significativa all’estero. E a Modica e nel ragusano Nisveta ha lasciato un segno profondo.

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