Inaugurata nuova fontana a Marina di Modica, i cittadini in attesa di rotatoria

Riceviamo e pubblichiamo

Modica – Buonasera Ragusanews,

vi segnalo l’inaugurazione di una nuova fontana pubblica in corso Mediterraneo a Marina di Modica. Il taglio del nastro è avvenuto stasera da parte del Comune e di Iblea Acque in stile sobrio e senza clamori.

I cittadini residenti tutto l’anno nella frazione modicana attendono ora la creazione di una rotatoria spartitraffico attorno alla nuova fontana il cui zampillo scintillante fa bella mostra di se’ agli automobilisti.

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