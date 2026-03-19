Lettere in redazione
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20/03/2026 00:12

Inaugurata nuova fontana a Marina di Modica, i cittadini in attesa di rotatoria

Riceviamo e pubblichiamo

di Lettera firmata

Modica – Buonasera Ragusanews,
vi segnalo l’inaugurazione di una nuova fontana pubblica in corso Mediterraneo a Marina di Modica. Il taglio del nastro è avvenuto stasera da parte del Comune e di Iblea Acque in stile sobrio e senza clamori.
I cittadini residenti tutto l’anno nella frazione modicana attendono ora la creazione di una rotatoria spartitraffico attorno alla nuova fontana il cui zampillo scintillante fa bella mostra di se’ agli automobilisti.

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