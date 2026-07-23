Cronaca
|
23/07/2026 09:55

Incendi, la Sicilia vista dallo spazio. 90 roghi in 48 ore

Quaranta gli incendi di gradi dimensioni.

di Redazione

In queste ultime ore la Sicilia si è trasformata in un’enorme polveriera a causa di temperature eccezionalmente elevate, raffiche di vento e un terreno reso arido dalla prolungata assenza di piogge. Nelle ultime 48 ore si sono susseguiti oltre novanta roghi, di cui quaranta di grandi dimensioni. L’emergenza si è ulteriormente aggravata oggi con un vastissimo incendio divampato nella riserva di Casaboli, a pochissimi passi da Monreale, dove le fiamme stanno divorando l’area boschiva e minacciando la vegetazione locale.

La vista dallo spazio ci restituisce la misura esatta di una ferita profonda. Le immagini satellitari catturate da Zoom Earth attraverso i dati EUMETSAT e NASA FIRMS mostrano chiaramente il fumo, i focolai e le ampie tracce scure dei roghi che stanno devastando il territorio regionale. Un contrasto drammatico rispetto a pochi mesi fa, quando l’isola appariva coperta da una vegetazione rigogliosa e diffusa.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

La provincia di Palermo resta tra le zone più duramente colpite. Oltre al fronte di Casaboli, si sono registrati momenti di grande tensione a Monte Jato, dove il fuoco ha minacciato le case e l’area archeologica, oltre che nei territori di Altofonte, Cerda, Ventimiglia di Sicilia, Bolognetta, Villafrati e Castronovo di Sicilia, dove l’incendio si è avvicinato pericolosamente a un impianto di depurazione.

Nel Trapanese sono stati coinvolti i comuni di Poggioreale, Santa Ninfa e Marinella di Selinunte. Nell’Agrigentino si sono vissuti momenti difficili a Bivona e Villaseta, mentre nel Siracusano un rogo in contrada Tivoli ha danneggiato le linee elettriche lasciando molte famiglie senza luce né acqua. Nel centro della Sicilia, a Enna, si è resa necessaria l’evacuazione di decine di abitazioni tra contrada Baronessa ed Enna Bassa, mentre nel Ragusano le fiamme hanno risalito la collina di Monserrato a Modica.

A terra e nei cieli il lavoro è incessante. Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Protezione Civile, volontari e piloti di Canadair ed elicotteri stanno operando in condizioni estreme per contenere i fronti di fuoco e mettere in sicurezza le abitazioni, le infrastrutture storiche e la popolazione.

© Riproduzione riservata

Consigliati