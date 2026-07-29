Incendiata l’azienda l’Ortofrutta Repack a Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina – Alle 00.25 di oggi la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha disposto l’invio di due squadre, una dalla sede centrale di Ragusa ed una dalla sede dei volontari vigili del fuoco di Santa Croce Camerina, per l’incendio che si sviluppava sulla s.p. 85 all’interno della azienda che realizza imballaggi in cartone per ortofrutta Repack s.r.l..

Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a circoscrivere l’incendio del deposito evitando che lo steso coinvolgesse il caponnone dei lavorazione. Le fiamme hanno lambito delle serre limitrofe. Sul posto i carabinieri di Santa Croce per gli accertamenti di competenza e la visione delle videocamere di sorveglianza. Il personale dei vigili del fuoco sta operando per lo spegnimento degli ultimi focolai, il deposito e la struttura in metallo sono inutilizzabili.

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