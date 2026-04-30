Incendiata una azienda di imballaggi a Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina – Incendio di probabile matrice dolosa ai danni di una azienda di imballaggi sulla Santa Croce Comiso.

Dalle 3.00 di stanotte squadre vigilfuoco operano nel sito di un’azienda ortoimballaggi sulla Santa Croce- Comiso.

L’incendio ha coinvolto rapidamente, data la tipologia dei materiali in deposito. tutta la struttura, e ha gravemente danneggiato i locali. I pompieri sono riusciti a evitare che bruciasse un autocarro e una vettura. Sul posto anche unità dei carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce.

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