Incendiate auto aziendali del marito di una consigliera comunale di Pachino

Pachino – Un incendio divampato nella notte ha distrutto tre mezzi della Victory Servizi, parcheggiati nei pressi del magazzino deposito dell’azienda. L’episodio si è verificato a Pachino e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna pista anche se quella principale parrebbe propendere per un probabile incendio doloso, un avvertimento nei confronti dell’azienda.

Il proprietario della società colpita è il marito della consigliera comunale di Pachino, Lucia Marchese.

© Riproduzione riservata