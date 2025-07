Incendiato autocompattatore della ditta Busso ad Acate

Acate – Alle ore 1.50 circa di stanotte una squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria congiuntamente alla Squadra di Santa Croce, è intervenuta in prossimità del centro abitato di Acate presso il parcheggio esterno della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune, per l’incendio che ha coinvolto un autocompattatore in uso dalla ditta Busso. Il personale dei Vigili del Fuoco intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio dell’automezzo e, dopo aver realizzato un’apertura sul cassone ha immesso della schiuma al fine di estinguere le fiamme del materiale caricato.

Sul posto i Carabinieri di Vittoria per le indagini.

