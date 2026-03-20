Incendiato l’autocarro della rivendita di frutta e verdura di fronte l’ospedale Busacca a Scicli

Scicli – Pare che un paio di settimane fa ignoti avessero già tentato di appiccare un incendio. Stavolta l’atto incendiario è andato a segno. È stato incendiato, nella notte tra giovedì e venerdì, l’autocarro della rivendita di frutta e verdura che da mesi è stata installata di fronte all’ospedale Busacca in via ospedale a Scicli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. In passato si sono registate diverse tensioni attorno all’attività di ambulantato colpita la scorsa notte.

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