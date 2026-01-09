Incendiato magazzino del caseificio Borderi in Ortigia, è racket?

Siracusa – Un incendio di probabile matrice dolosa ha colpito nella notte un piccolo magazzino esterno nella disponibilità del caseificio Borderi, in via De Benedictis, nel cuore del mercato di Ortigia. Le fiamme hanno interessato un locale di servizio dell’attività commerciale, molto conosciuta dai turisti di tutto il mondo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo prima che potesse estendersi alle strutture adiacenti, e i carabinieri della stazione di Ortigia, ai quali sono affidate le indagini.

Potrebbe essere racket delle estorsioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

© Riproduzione riservata