Incendiato un deposito di auto a Vittoria, distrutti cinque mezzi

È quasi certo il dolo.

Vittoria – È quasi certo il dolo.

All’alba di oggi un incendio ha distrutto cinque automobili all’interno di un deposito alla periferia di Vittoria. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Vittoria, affiancata da un’altra squadra partita dal capoluogo con un’autobotte per il rifornimento idrico.

Per le operazioni di spegnimento sono stati impiegati complessivamente cinque mezzi e dodici vigili del fuoco, intervenuti per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente all’interno dell’area.

Il bilancio è di cinque auto completamente distrutte dall’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria.

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