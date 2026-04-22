Incendio a due barche da diporto a Scoglitti

Si pensa al dolo.
di Redazione
Vittoria – Alle 4 di stamani è giunta richiesta di intervento ai vigili del fuoco al porto di Scoglitti per un incendio che interessava due imbarcazioni da diporto ormeggiate in uno dei pontili.
La Squadra dei vigili del fuoco con al seguito una autobotte per il rifornimento idrico ha avviato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni attraccate nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto per le indagini.
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