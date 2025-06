Incendio a Milano in viale Abruzzi, una donna si lancia dal suo appartamento e muore. I vicini: «Aveva litigato col marito». La porta era chiusa dall’esterno

Milano – Una donna di 48 anni, Sueli Leal Barbosa, è morta lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al quarto piano per sfuggire all’incendio che si era sviluppato nella casa. Trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, la donna, di origini brasiliane, è deceduta qualche ora dopo il suo arrivo. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel palazzo al civico 64 di viale Abruzzi, a Milano, poco dopo la mezzanotte, il calore del rogo aveva già fatto esplodere le finestre dell’appartamento e le fiamme che si alzavano per diversi metri.

I vicini l’hanno vista quindi buttarsi da una finestra che dà sul cortile interno per sfuggire all’incendio. Sembra che la donna, sposata, originaria del Brasile, infermiera, fosse in quel momento sola in casa. Potrebbe interessarti anche... Incendio a Milano, una donna di 48 anni si lancia dal suo appartamento e muore

Sueli lavorava come operatrice socio sanitaria all’Istituto dei Tumori. In precedenza aveva lavorato al Gaetano Pini. Da una precedente relazione aveva avuto un figlio, oggi di 10 anni, che la scorsa notte dormiva a casa del padre biologico. Da tre anni aveva iniziato una nuova relazione con l’uomo, connazionale di 45 anni, di professione imbianchino, che in questo momento è negli uffici della Questura perché la sua posizione è al vaglio degli investigatori della squadra mobile, guidati da Alfonso Iadevaia e coordinati dalla pm Maura Ripamonti. La casa, di proprietà della donna, era stata di recente messa in vendita perché la coppia era alla ricerca di un alloggio più grande. Nel pomeriggio, sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica insieme ai vigili del fuoco del Nucleo investigativo antincendio per cercare di rilevare eventuali tracce utili a stabilire la dinamica del rogo.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono poi rientrati ad eccezione degli occupanti dei 12 appartamenti più vicini all’alloggio interessato dal rogo. Due persone sono state ricoverate in codice verde.

«Ci hanno bussato all’una di notte, si sentiva Sueli che urlava “aiuto aiuto” dal quarto piano… C’erano le fiamme che si alzavano perché il calore aveva fatto esplodere le finestre, ci hanno fatto scendere tutti in strada, saremo stati più di cinquanta fino al 4 di mattina sul marciapiedi… Un vicino si è voltato per non guardarla mentre si buttava» ha raccontato Marija Caric Poli, classe 1947, che abita al secondo piano del palazzo. I condomini avrebbero raccontato agli agenti della questura intervenuti sul posto di una precedente lite, durante la serata di mercoledì, tra la donna e il marito. L’uomo non era in casa al momento dell’incendio. È stato rintracciato in un bar poco distante. Già qualche mese fa si era registrato un intervento delle forze dell’ordine nell’appartamento per una lite tra i due conviventi. L’uomo, 45 anni, anche lui di origini brasiliane, si trova in Questura per essere ascoltato dagli investigatori. A quanto emerso dai primi accertamenti, la porta dell’appartamento era chiusa a chiave dall’esterno.

