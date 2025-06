Incendio a Milano, una donna di 48 anni si lancia dal suo appartamento e muore

Milano – Una donna di 48 anni è morta lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al quarto piano per sfuggire all’incendio che si era sviluppato nella casa. Trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, la donna, di origini brasiliane, è deceduta qualche ora dopo il suo arrivo. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel palazzo al civico 64 di viale Abruzzi, a Milano, poco dopo la mezzanotte, il calore del rogo aveva già fatto esplodere le finestre dell’appartamento e le fiamme che si alzavano per diversi metri.

I vicini l’hanno vista quindi buttarsi da una finestra che dà sul cortile interno. per sfuggire all’incendio. Sembra che la donna, sposata, originaria del Brasile, fosse in quel momento sola in casa. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono poi rientrati ad eccezione degli occupanti dei 12 appartamenti più vicini all’alloggio interessato dal rogo. Due persone sono state ricoverate in codice verde.