Incendio a Monserrato, fermato un piromane, è caccia agli altri due fuggitivi

Modica – Un uomo di origine magrebina è stato fermato, altri due sono in fuga lungo il costone roccioso della collina Monserrato. La Polizia ha bloccato il piromane che avrebbe agito in questi cinque giorni grazie alla collaborazione di altri due o tre complici.

Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco e Forestale, insieme ai volontari, hanno cinturato la collina oggetto di continui incendi dolosi negli ultimi cinque giorni.

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