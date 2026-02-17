Incendio a Napoli, brucia il teatro Sannazaro: crolla la cupola, distrutti gli interni. VIDEO

Napoli – Un vasto incendio è divampato intorno alle 6 a Napoli, a Chiaia, e ha cancellato un pezzo di storia della città. Non era ancora giorno. Il fuoco si è alzato in un attimo nel teatro Sannazaro dopo aver covato in silenzio: ha raggiunto e divorato la cupola che è crollata sulla platea. L’interno è stato distrutto. Una scena che strazia il cuore. Era la casa di Luisa Conte, il tempio di commedie e risate.

Sul posto sono arrivati il procuratore Antonio Ricci e Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell’attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro.

L’aria è irrespirabile in tutto il quartiere, evacuate trenta famiglia. Secondo prime informazioni, la scintilla potrebbe essere partita da un corto circuito e la presenza di materiale altamente infiammabile ha alimentato il rogo. La prima telefonata è arrivata al 113: “Correte, brucia tutto”.

Sul posto sono giunti la polizia e cinque squadre dei vigili del fuoco: dalla Mostra d’Oltremare, da Scampia e dal centro storico. Sono gli uomini che avrebbero dovuto terminare il turno della notte, impegnati ora nell’emergenza che ha colpito mura, palchi e memoria. Giunta anche un’autobotte da Caserta.

Difficile intervenire nella zona dove gli edifici sorgono uno accanto all’altro. Il teatro cresce in un condominio e sorge accanto a un’antica chiesa, divenendo tutt’uno in verticale con gli appartamenti circostanti. Via Chiaia è il ventre della città disteso come un ponte che si allunga tra centro e mare, all’ombra della corolla dei Quartieri spagnoli. Impossibile anche intervenire dall’alto in quel groviglio di tetti. Presto per stabilire i danni e individuare le cause, nessuna pista è esclusa al momento.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. “Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante – raccontano alcuni residenti – siamo in casa con i fazzoletti sul naso”. La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città. La cupola, in seguito al crollo, ha colpito la platea. A causa delle fiamme 4 persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale (Pellegrini e Fatebenefratelli) ma nessuno è in pericolo di vita.

“Ho visto le fiamme verso le 6.45 – racconta Tommaso Ederoclite – c’è una situazione pericolosa, l’aria irrespirabile. E’ importante lasciare le abitazioni e gli appartamenti limitrofi. Si vede il fumo che esce proprio dal teatro Sannazaro”.

