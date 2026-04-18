Incendio ai campi di Padel di Marina di Ragusa

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.
di Redazione
Meteo: Ragusa 17°C
Ragusa – Incendio stamani alla stazione di Padel di Marina di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.
© Riproduzione riservata
Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.
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Ragusa – Incendio stamani alla stazione di Padel di Marina di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.
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