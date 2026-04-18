Cronaca
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18/04/2026 09:05

Incendio ai campi di Padel di Marina di Ragusa

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. 

di Redazione

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Ragusa – Incendio stamani alla stazione di Padel di Marina di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.

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