Incendio al McDonald’s in costruzione a Ragusa. Indagini della Polizia

Ragusa – Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute, alle ore 5 di stamattina, per un incendio sviluppatosi all’interno del nuovo Mcdonald’s, di prossima apertura, in via la Pira a Ragusa. I vigili del fuocohanno evitato il propagarsi dell’incendio all’intera struttura, di cui sono rimasti danneggiati parti del controsoffitto e gli arredi. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Si tema il dolo.

