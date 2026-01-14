Incendio al pozzo Irminio tra Ragusa e Scicli, poteva essere una strage

Ragusa – È servito un editoriale di Ragusanews perchè le istituzioni si svegliassero. L’esplosione del serbatoio del pozzo petrolifero Irminio, al confine tra Ragusa e Scicli, poteva essere una strage. Il coperchio del serbatoio esploso come un proiettile è volato a venti metri di distanza. Avrebbe potuto uccidere quattro, cinque persone se solo si fossero sfortunatamente trovate sulla sua traiettoria.

A prendere finalmente coscienza della questione il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che tardivamente spiega: “Ritengo opportuno rendere edotta la cittadinanza in merito all’incendio avvenuto nel nostro territorio, in c.da San Paolino, a un serbatoio di 250 m3 utilizzato per lo stoccaggio di idrocarburi.

Secondo la notifica d’intervento dei Vigili del Fuoco che abbiamo ricevuto oggi, a causare l’incendio di sabato 10 gennaio sarebbe stato uno scoppio dello stesso serbatoio il cui coperchio, originariamente saldato, è stato rinvenuto a circa venti metri di distanza.

Nessun ferito tra gli operai né tra gli occupanti di una vicina masseria evacuata per precauzione, con lo spegnimento delle fiamme avvenuto mediante schiuma e la successiva messa in sicurezza dell’area.

Sempre oggi i Vigili del Fuoco hanno disposto la sospensione del Certificato di Prevenzione Incendi per la società responsabile dell’impianto fino a quando non saranno completate una serie di analisi sulle cause dello scoppio e sui sistemi di sicurezza, con lo svuotamento del greggio contenuto in tutti i serbatoi presenti nel sito.

L’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia ci ha comunicato che in settimana effettuerà un sopraluogo ispettivo per le indagini del caso”.

Quindi anche la Regione si è svegliata. C’è un tema sicurezza sui luoghi di lavoro ancora troppo sottovalutato.

