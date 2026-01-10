Condividi "Incendio al pozzo petrolifero Irminio, al confine tra Scicli e Ragusa" sui social

Ragusa – Incendio stamani di un serbatoio stoccaggio olio al centro Irminio di San Paolino lungo la vallata dell’Irminio, a poche centinaia dal confine tra Ragusa e Scicli, non lontano dal ponte Ferrante.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di Ragusa che hanno lavorato in sito sino alle 13 di oggi.

Gli impianti di emungimento petrolifero erano fermi in attesa di manutenzione e i pozzi non erano in erogazione già da diverse settimane. La concessione mineraria di San Paolino scade nel 2027.

La società Irminio Spa ha attualmente in carico anche la concessione di Buglia Sottana, sempre in territorio di Ragusa, tuttora ferma in attesa di autorizzazione per work over. Irminio Spa non é più socia di Eni dal 2022, dopo aver venduto la quota dei pozzi Tresauro. Si tratta del più grande giacimento minerario di terraferma siciliano, oggi quasi in esaurimento.

© Riproduzione riservata