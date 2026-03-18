Incendio alla Biennale di Venezia, fiamme sul tetto del padiglione della Serbia

Venezia – Fiamme al padiglione della Serbia alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro si è innalzata stamattina, poco prima delle 10, quando un rogo è divampato sul tetto della sede serba dell’esposizione ai Giardini. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Varie squadre dei vigili del fuoco della centrale di Venezia sono partite con autobotti e scale per intervenire: il fuoco al padiglione dell’esposizione artistica è stato tenuto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Il vento forte che ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati ha costretto i vigili del fuoco a intervenire a più riprese. Video e foto hanno dato l’allarme sui social: a distanza il fronte del rogo appariva ampio e in un primo momento si temeva potessero essere rimaste coinvolte altre strutture e persone.

Padiglione monitorato in attesa che cali il vento

Dai primi accertamenti pare che abbia preso fuoco la copertura esterna e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all’esposizione o alle altre strutture circostanti. La messa in sicurezza richiede un controllo che porterà via più tempo del previsto proprio perché le fiamme, forse causate da un cortocircuito e dal mix di materiali di realizzazione del tetto, rischia di rialimentarsi a causa del forte vento che non darà tregua, in base alle previsioni, fino al pomeriggio di mercoledì. Diversi pompieri sono impegnati sul posto nel tenere sotto controllo la situazione ed evitare che il rogo possa espandersi. In ausilio al 115 sono partite anche pattuglie in barca della polizia locale di Venezia, impegnate in un sopralluogo alla Biennale. In ausilio alle operazioni è stato fatto volare anche un drone così da individuare di preciso la fonte delle fiamme. Il fronte è sotto controllo e gli operatori monitorano la situazione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

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