Incendio all’aeroporto di Catania nel luglio 2023, due a processo

Il rogo del 16 luglio 2023
di Redazione
Catania – Inizia il processo scaturito dalle indagini per il rogo scoppiato all’aeroporto di Catania il 16 luglio 2023. Il 5 marzo 2026 si terrà l’udienza pre-dibattimentale davanti al Tribunale. Due sono gli imputati accusati di incendio colposo: Orazio Condorelli, responsabile della sicurezza della Sac, e Federica Caravello, legale rappresentante della “Italy Rent Car”. Il giudice dovrà decidere se andare avanti nel processo o disporre il proscioglimento.
A darne notizia su La Sicilia Laura Distefano.
