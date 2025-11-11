Cronaca
11/11/2025 22:14

Incendio alle Ciminiere di Catania, la DIRETTA VIDEO del rogo

I videomaker di Localteam stanno immortalando il lavoro dei vigili del fuoco

di Redazione

Catania – Non accenna a placarsi l’incendio all’interno dell’auditorium del complesso fieristico Le Ciminiere di Catania. Le fiamme alte sono visibili a lunga distanza e arrivano immagini che immortalano il rogo anche dalla zona nord della città. Dai vigili del fuoco del capoluogo etneo non arrivano aggiornamenti: si sa, però, che le cause potranno essere accertate solo una volta che si potrà fare un sopralluogo all’interno del teatro che adesso brucia. Di seguito, la diretta dei videomaker di Localteam.

