Incendio alle Ciminiere di Catania, le immagini coi droni e le telecamere termiche. VIDEO

Catania – Pubblichiamo le immagini realizzate ieri sera dai vigili del fuoco all’interno dell’auditorium in fiamme del Centro fieristico Le Ciminiere, di viale Africa a Catania. Nelle riprese delle telecamere termiche e dei droni, c’è tutta la potenza e la vastità dell’incendio divampato in quell’area del complesso fieristico: le “cascate di fuoco” e un’arena fiammeggiante ripresa dall’alto, mostrano tutta la difficoltà delle operazioni di spegnimento con cui ieri, e fino all’alba di oggi, tutti gli operatori coinvolti si sono dovuti confrontare.

“È stato un intervento complesso che ci ha consentito di circoscrivere il danno all’edificio interessato dall’incendio. Il teatro aveva due comunicazioni orizzontali con l’edificio uffici, al primo e al secondo piano, e c’era il rischio concreto che le fiamme potessero propagarsi anche all’edificio attiguo. Siamo riusciti a contenerlo ed evitare che le fiamme interessassero la casa museale.” Lo ha dichiarato Felice Iracà, comandante dei Vigili del fuoco di Catania, incontrando questa mattina i giornalisti davanti al centro fieristico Le Ciminiere, avvolto ieri da un vasto rogo.

L’area colpita è al momento inagibile e interdetta, poiché sottoposta ad attività della polizia giudiziaria. Il primo e il secondo livello, che formavano un unico volume, sono distrutti; il piano terra è invece rimasto integro grazie alla sala “completamente incapsulata in una struttura in cemento armato”, che l’ha protetta. Questa porzione non rischia di crollare, ma sono presenti elementi lignei pericolanti e un ponteggio che dovrà essere smontato dopo la conclusione degli accertamenti.

Sul possibile dolo, Iracà ha precisato: “Al momento non abbiamo elementi per poter fare valutazioni in tal senso. Lavoreremo anche su questi aspetti e daremo risposte alla Procura della Repubblica.” “Ci occuperemo di circoscrivere l’area sotto sequestro, saremo a supporto dell’attività di polizia giudiziaria e condurremo le nostre indagini con il Nucleo investigativo antincendi, passo dopo passo. Immagino che l’attività di messa in sicurezza non competerà a noi, ma lo verificheremo successivamente.”

L’incendio è partito dall’esterno, la cupola è collassata

Secondo le informazioni raccolte, erano in corso opere di manutenzione straordinaria: “Del resto, c’è un ponteggio che circoscrive tutto l’edificio e questo è stato confermato. L’incendio è partito dall’esterno del teatro, si è propagato lungo l’involucro ligneo che avvolgeva la struttura e ha aggredito in modo significativo la cupola che, essendo in materiale legnoso, a un certo punto non ha retto ed è collassata.”

