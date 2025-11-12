Incendio alle Ciminiere di Catania, oggi la conta dei danni e le indagini sulle cause

Catania – I vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente dalle 17,15 di ieri fino all’alba, oggi dovrebbero sciogliere la riserva sulle cause che hanno fatto divampare il grosso incendio che ha devastato il teatro delle Ciminiere e la sua copertura. L’unico dato certo, al momento, è quello che ci ha riferito ieri pomeriggio un funzionario della Città metropolitana che si trovava sul posto: le fiamme sono partite quando ancora il cantiere di lavoro – aperto da qualche settimana per realizzare una nuova impermeabilizzazione del tetto del teatro – era aperto.

Potrebbe interessarti anche... Incendio alle Ciminiere di Catania, la DIRETTA VIDEO del rogo

Potrebbe essersi trattato di un errore umano, un cannello “sfuggito” di mano, per esempio, o un attrezzo lasciato acceso e incustodito quel poco che è bastato per accendere una miccia. Ma sono solo ipotesi. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Felice Iracà, durante le fasi concitate di lavoro dei suoi uomini, non s’è sbottonato: «Al momento stiamo lavorando – ha detto – solo dopo che avremo avuto ragione dell’incendio potremo fare tutte le verifiche per stabilirne con esattezza le cause».

© Riproduzione riservata