Incendio alle Ciminiere, teatro distrutto, Procura apre inchiesta, sindaco Trantino: “Risorgeremo dalle ceneri”

Catania – È stato domato solo a tarda notte l’incendio nel complesso fieristico Le Ciminiere a Catania, scoppiato ieri pomeriggio. Le fiamme, dapprima circoscritte all’esterno del teatro, si sono poi propagate a tutta la struttura interna. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 17 nella struttura di viale Africa con diverse squadre, col supporto anche di autobotti della Forestale e del Comune.

Nella zona interessata dal rogo, divampato per cause da accertare, erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. C’erano alcuni operai, ma nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato.

Potrebbe interessarti anche... Incendio alle Ciminiere di Catania, oggi la conta dei danni e le indagini sulle cause

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Sono due i reati ipotizzati dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, titolare del fascicolo, che ieri sera si è recato sul posto per un primo sopralluogo: incendio e disastro colposi. Dai primi accertamenti risulta che il rogo si sia sviluppato in una zona dove erano in corso dei lavori e le fiamme si siano sviluppate, dopo un primo tentativo di contenerle, attraverso il legno che ricopriva le pareti interne del teatro.

Sui social l’amarezza del sindaco Enrico Trantino: “Polo fieristico Le Ciminiere. Due sale congressuali da 1.200 e 600 posti, all’interno di un involucro (il Ciotolone) partorito dall’estro architettonico di Giacomo Leone. Nella serata di ieri è stato distrutto dalle fiamme, domate dopo ore grazie allo straordinario lavoro dei vigili del fuoco”.

© Riproduzione riservata