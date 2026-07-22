È uno straniero di 23 anni.

Condividi "Incendio collina Monserrato a Modica, la Polizia: abbiamo arrestato l’autore del rogo" sui social

Modica -La Polizia di Stato di Modica ha arrestato, in flagranza di reato, un giovane straniero 23enne ritenuto il presunto responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito e minacciato la città.

L’operazione è il frutto della sinergia operativa tra gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme e l’attività degli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica diretta ad individuare i responsabili dell’incendio

Il giovane magrebino, individuato nei pressi di un focolaio sulla collina Monserrato, ha da subito mostrato evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa, gli ulteriori accertamenti investigativi ne hanno determinato il deferimento per il reato di tentato incendio boschivo.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, dove rimane a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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