Incendio del 22 luglio in contrada Serrauccelli a Modica, possibile innesco dalle scintille della media tensione

Modica – Esclusa qualunque ipotesi di incendio doloso, l’incendio del 22 luglio 2025 in contrada Serrauccelli a Modica è stato innescato con ogni probabilità dalle scintille della media tensione dell’azienda di distribuzione dell’energia elettrica.

La lunga giornata di fuoco che ha colpito l’azienda Careno, assistita dall’avvocato Matteo Gentile, e molte altre ditte circostanti fu alimentata dall’eccessivo calore della giornata e dal forte vento di scirocco.

I danni ai privati ammontano a diversi milioni di euro.

