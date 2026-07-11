Incendio di natura intimidatoria a negozio di abbigliamento a Vittoria

Vittoria – C’è il dolo ed è un attentato.

Il negozio Serpy, tra via Gaeta e via Vicenza, è stato colpito all’alba da un incendio che ha distrutto l’attività. Le prime ricostruzioni e gli elementi raccolti sul posto sembrano lasciare pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo, come affermato dalle forze dell’ordine, e ciò è un fatto che desta grande preoccupazione tra i commercianti della città.

L’allarme è scattato intorno alle 5, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i locali dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti e agli edifici adiacenti. Ingenti i danni.

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