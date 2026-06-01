Incendio doloso a Bellamagna tra Modica e Pozzallo, devastati ettari di macchia mediterranea

Pozzallo – Si indaga su un rogo di presumibile matrice dolosa che, martedì scorso, ha devastato decine di ettari di macchia mediterranea e coltivazioni di frumento. Gli inquirenti hanno individuato diversi punti di innesco. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento dei Vigili del fuoco e, soprattutto, alla pronta reazione degli agricoltori del posto, che hanno affrontato colonne di fuoco alte decine di metri per interrompere l’avanzata del fronte e contenerlo. Un’azione decisiva che ha evitato che il rogo raggiungesse abitazioni e aziende agricole. Sono state presentate diverse denunce all’Autorità giudiziaria.

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