Incendio in un vivaio a Scicli, colonna di fumo visibile da chilometri

Scicli – Un incendio è divampato alle 17:30 all’interno del vivaio Cartia Plant, in contrada Santa Rosalia, tra Scicli e cava d’Aliga. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diversi chilometri di distanza, richiamando l’attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa impegnate in queste ore nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Sono intervenuti in affiancamento anche i volontari del gruppo comunale della protezione civile di Scicli.

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