Incendiò le auto della Guardia di Finanza a Modica: tunisino patteggia 3 anni e 2 mesi

Modica – Il Tribunale di Ragusa ha condannato Hedi Mejiri, il cinquantatreenne di origine tunisina ritenuto responsabile dell’attacco incendiario avvenuto ai danni della Caserma della Guardia di Finanza di Modica. L’uomo ha patteggiato una pena a 3 anni e 2 mesi di reclusione, con il rito immediato.

I fatti risalgono alla notte tra il 26 e il 27 novembre 2025, poco prima della 4 della notte, quando un incendio doloso divampò nel parcheggio antistante la caserma delle Fiamme Gialle, avvolgendo e danneggiando gravemente i veicoli di servizio e propagandosi fino a intaccare la facciata della struttura.

Il cerchio attorno al cinquantatreenne si era stretto pochi giorni dopo il rogo grazie all’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. L’uomo era stato localizzato all’interno di un immobile abbandonato a Modica Alta.

Durante l’irruzione delle forze dell’ordine, il sospettato aveva provato a fuggire da una finestra e aveva impugnato un coltello, ma era stato prontamente immobilizzato e disarmato dagli agenti. La perquisizione eseguita sul posto aveva permesso di raccogliere elementi schiaccianti: i poliziotti avevano infatti recuperato gli indumenti che l’uomo avrebbe indossato la notte dell’attacco e una valigia già pronta, chiaro indizio della volontà di darsi alla fuga.

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