Inchiesta Anffas Modica su maltrattamenti a disabili, giovedì gli interrogatori

Modica – Inizieranno domani, giovedì mattina, i primi interrogatori riguardanti l’indagine congiunta condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e dai militari della Compagnia di Modica ha portato all’esecuzione di un’articolata ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, su richiesta del Procuratore Capo, Francesco Puleio, nei confronti di dodici persone, tra vertici e operatori dell’associazione Anffas Onlus. Il provvedimento, che consta di quattrocento pagine, contesta a vario titolo i reati di maltrattamenti continuati, in alcuni casi aggravati dalla posizione di garanzia, ed esercizio abusivo della professione infermieristica.

L’inchiesta, durata tre mesi tra dicembre 2025 e marzo 2026, ha preso le mosse da un controllo di routine dei Carabinieri del NAS nella sede della struttura, situata nella Circonvallazione Ortisiana, dove sono stati rilevati ratti, medicinali scaduti e personale volontario che si sostituiva alla figura sanitaria nella somministrazione dei farmaci ai disabili. Per approfondire la situazione, gli investigatori si sono avvalsi di intercettazioni ambientali e micrispie all’interno dei locali, documentando condotte violente come schiaffi e capelli tirati, oltre alla distribuzione irregolare di farmaci.

In merito alle esigenze cautelari disposte per i dodici indagati (nove uomini e tre donne), due persone si trovano agli arresti domiciliari.

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