Caltanissetta – Inchiesta su Gianni De Gennaro, l’ex ispettore di Polizia Franco Pacetto (il “badante” di Contorno), sciclitano, classe 1946, Francesco all’anagrafe, ha scelto di affidare la propria difesa allo stesso legale che assiste il generale dei Carabinieri Mario Mori, l’avvocato Basilio Milio.

Qual è il significato politico e giudiziario di questa scelta? La nomina getta nuova luce sui reali rapporti tra Gianni De Gennaro e Mario Mori, due figure delle istituzioni spesso raccontate come rivali negli anni dei misteri e dei depistaggi sulle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Pacetto ha lasciato Scicli alla fine degli anni Sessanta per entrare in Polizia, ha prestato servizio a Fiumicino ed è ora finito al centro delle cronache giudiziarie nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio legato alla strage di via D’Amelio.

Il poliziotto ha lavorato a stretto contatto con Gianni De Gennaro ai tempi della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e anche nell’ambito dei servizi di sicurezza (DIS).

Ha mantenuto per decenni un filo diretto e riservato con il collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno. Dagli atti giudiziari emerge che fungeva da tramite esclusivo tra Contorno (che chiamava De Gennaro “il principale”) e l’ex prefetto, occupandosi anche di questioni pratiche e logistiche come la gestione e la rivendita di alcuni immobili del pentito a Palermo.

Negli ultimi tempi, ormai ottantenne, si è trasferito a vivere ad Hammamet, in Tunisia — una scelta di vita su cui gli inquirenti hanno acceso i riflettori ipotizzando la volontà di allontanarsi dal peso di quel ruolo di mediazione.

Una scelta di esilio che per Pacetto aveva avuto un significato simbolico.

Oggi Franco Pacetto è indagato dalla Procura di Caltanissetta per concorso in depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla gestione dei rapporti con Contorno. Il 12 novembre 2026 il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pm nei suoi confronti (così come per De Gennaro e Contorno), provvedimento contro cui la Procura ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame.

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