Inchiesta su congresso di chirurgia: Mirabella assolta, Basile condannato per concussione

Catania – Il chirurgo ed ex rettore di Catania, Francesco Basile è stato condannato dal giudice per le udienze preliminari di Catania per concussione e tentata concussione – con la concessione delle attenuanti generiche – a due anni e dieci mesi di reclusione Basile, invece, è stato assolto dall’accusa di corruzione, così come aveva chiesto il pm Fabio Regolo, per la vicenda legata all’organizzazione del congresso di chirurgia che si è svolto nel Catanese nel 2021. Il gup ha assolto per la stessa contestazione anche Barbara Mirabella, ex assessore comunale alla cultura del comune di Catania, gli imprenditori campani Sabrina Rubeo ed Eugenio Marzullo. Sentenza di assoluzione per corruzione anche per l’imprenditore Giovanni Trovato e Basile. Tutti sono stati assolti – seguendo la richiesta del pm – con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Ne dà notizia oggi Laura Distefano su La Sicilia.

