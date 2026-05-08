Inchiesta su Coni Ragusa: assolto ex presidente Sasà Cintolo e avv. Salvatore Mezzasalma

Ragusa – Otto imputati, tutti assolti; per 6 di loro reati prescritti in corso di dibattimento, per gli ultimi due, Rosario, “Sasa’”Cintolo, storico presidente del Coni di Ragusa, accusato di peculato e Salvatore Mezzasalma, dirigente dell’Avvocatura del Libero consorzio di Ragusa che rispondeva di una turbativa nell’assegnazione dell’utilizzo di una parte della Scuola dello Sport ad una federazione sportiva, l’assoluzione è arrivata oggi. Si tratta dell’operazione “Hercules” coordinata dalla Procura di Ragusa e che venne messa a segno nel 2017 dalle Fiamme gialle.

Fu un esposto-denuncia presentato a febbraio del 2016 dal responsabile dell’ufficio nazionale di vigilanza del Coni, Marco Befera, a fare partire l’inchiesta: venivano segnalate gravi anomalie contabili sulla rendicontazione che il Comitato provinciale di Ragusa inviava periodicamente alla sede centrale.

La Guardia di Finanza evidenzio’ due conti paralleli, uno dei quali definito “ombra” in cui arrivavano i contributi da Coni nazionale e Coni regionale, senza che i due enti sapessero della doppia erogazione, parte della quale si ipotizzava fosse stata

spesa per “benefit” privati, da qui il peculato. In otto finirono a processo per abuso d’ufficio, peculato e turbativa d’asta per reati contestati e commessi in un arco temporale tra il 2006 e il 2017. Gia’ in corso di dibattimento gran parte dei reati erano stati dichiarati prescritti. Tutti gli imputati erano quindi usciti dal processo, tranne Rosario Cintolo ex presidente del Coni, difeso dall’avvocato Enrico Platania, e Salvatore Mezzasalma, difeso dall’avvocato Giorgio Assenza; Cintolo era accusato di peculato e il secondo – per rinuncia alla prescrizione -, per l’ipotesi che riguardava una turbativa nell’assegnazione dell’utilizzo di una parte della Scuola dello Sport ad una federazione sportiva. Oggi la sentenza del Tribunale collegiale di Ragusa. Rosario Cintolo è stato assolto perchè il fatto non sussiste e l’avvocato Mezzasalma, assolto con la formula del “perche’ il fatto non costituisce reato”. Per Cintolo, disposto anche il dissequestro dei beni operato in suo danno nel 2017, a fini cautelativi.

© Riproduzione riservata